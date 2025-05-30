Bartın'da 8 Polis Motosiklet Sürücüsü Oldu

25 günde profesyonel motosiklet kullanmayı öğrendiler

Hiç motor kullanmayan polisler 25 günde usta sürücü oldu

BARTIN - Bartın'da hiç motosiklete binameyen 7 polis memuru ve 1 komiser, 25 günde aldığı eğitimle profesyonel motosiklet sürücüsü oldu. Törenle sertifikalarını alan

polisleri, bizzat emniye müdürü denetledi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 7 polis, 1 komisere 5-30 Mayıs tarihleri arasında Motosikletli Trafik Timleri Temel Kullanıcı Eğitimi verildi. Emnyet Genel Müdürlüğü Trfaik Daire Başkanlı eğitimcileri tarafından verilen ve 25 gün süren eğitimlerde hiç motosiklet kullanmayan 8 trafik polisi, profesyonel bir motosiklet kullanıcısı oldu.

Karayollari 156 'ıncı Şube şefliği yerleşkesinde açık alanda oluşturulan özel alanda eğitimlerini başarıyla tamamlayan poşislere sertifikaları törenle verildi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, eğitimleir başarı ile tamamlayan polisleri tebrik ederken, Emniyet Gene Müdürlüğü yetkilileri ile eğitimcilerine ve karayolları şefliği ve bölge müdürülüğü yetkililerine teşekkür etti.

Bartın Valisi Nırtaç Arslan ise alınan eğitimle motosiketli poşis timlerinin trfaik gücenliğimin arttırılmasında ve olaylara daha hızlı müdahale edilmesinde katkı sunavağını kaydetti.

Vali Arslan, eğtimcilere teşekkür belgesi verirken, başarılı polisler ise sertifikalarını Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal Bartın Garnizon Komutanı Dz.Kd. Alb Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Mehmet Baykal'ın elinden aldı.

Törenin ardından motosikletli trafik timleri, motosikletli yunus timleri ile birlikte şehir turu attı.

Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, başarılı şekilde eğitimlerini tamamlayan motosikletli şahin timlerinin eğitim alanı ziyaret ederek, denetledi. Dubalarla özel olarak hazırlanan eğitim pistinde gçstwri düzenleyen polisler, başarılı bir şekilde tüm engelleri geçti. Müdür Hayal, tüm polisleri tek tek kutlayarak, eğitimcilere teşekkür etti.