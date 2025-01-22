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Bartın'da 10 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Vuruldu

Bartın'da 10 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Vuruldu
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tüfekle vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan U.K.'nın tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tüfekle vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tüfekle vurulan 10 yaşındaki U.K., ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.K., tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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