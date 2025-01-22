Bartın'da 10 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Vuruldu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tüfekle vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tüfekle vurulan 10 yaşındaki U.K., ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.K., tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN