Bartın-Amasra Karayolunda Kaza: İki Kişi Yaralandı

Bartın-Amasra Karayolunda Kaza: İki Kişi Yaralandı
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Bartın-Amasra karayolunda meydana gelen kazada, ekmek aracı traktörün römorkuna çarptı. Sürücü ve römorktan düşen bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bartın-Amasra karayolunda meydana gelen kazada ekmek aracı önünde seyir eden traktörün römorkuna çarptı. Kazada bariyer ve araç arasına sıkışan sürücü ile römorktan düşen bir kişi yaralandı.

Bartın-Amasra karayolu Uğurlar Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Amasra'dan Bartın'a seyir eden R.K idaresindeki ekmek aracı, aynı istikamette giden H.K. idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör römorkunda bulunan E.D, yola düşerek yaralandı. Devrilen ekmek aracı ise bariyerlere çarparak durabildi. Aracın sürücüsü R.K. ise bariyerle araç arasına sıkıştı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışma sonucunu yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar R.K ve E.D, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki yaralınında sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, traktör sürücüsünün ise kazayı hafif sıyrıklarla anlattığı belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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