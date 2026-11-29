Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karadeniz'de şiddetli fırtına dev dalgalar oluşturdu. Bartın Amasra'da yaklaşık 15 metre yükseklikteki mendireği aşan dalgalar nedeniyle otoparktaki araçlar kaldırıldı.

Karadeniz'de etkili olan fırtınalar nedeniyle oluşan dalgaların yüksekliği, deniz kıyılarında 15 metreyi aşıyor. Bartın'ın Amasra ilçesi Büyük Liman'ı denizden ayıran mendireği döven dalgalar, zaman zaman mendireği de aşıyor. Bölgede bulunan araç otoparkı ise dalgalar nedeniyle boşaltıldı.

Fırtınayı amatör balıkçılar fırsata çevirdi

Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, yat ve gemiler de Amasra Limanı'na sığındı. Fırtınayı ise amatör balıkçılar fırsata dönüştürdü. Fırtına ve dalgalardan kaçan balıklar liman içerisine sığınınca amatör balıkçılar ise limana akın etti. Limanda avlanan amatör balıkçılar, kısa sürede kovalar dolusu balık avlamanın keyfini sürdü.

Sokaklar boşaldı

Denizdeki fırtına, ilçe merkezinde ve mahallerde de etkili oluyor. Fırtına ve soğuk hava nedeniyle insanlar evlerine kapanması nedeniyle sokaklar boşaldı.

Teknelerde hasar tespiti yapılıyor

Devriye gezen ekipler ise vatandaşları ikaz ederek, limanda bulunan tekneleri kontrol ediyor. Ekipler, zaman zaman limanda tur atarak, fırtına ya da dalgalar nedeniyle teknelerin hasara uğrayıp uğramadığına bakıyor.

Yapılan kontrollerde ise henüz, batan ya da hasar gören bir teknenin tespit edilmediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı