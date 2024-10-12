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Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

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Ankara Barosu'nun 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar ile Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar arasında kavga çıktı. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki amacıyla pankart açan ÖÇAV üyesi avukatlar ve buna karşılık veren Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu arasında yaşanan kavgada sandalyeler fırlatıldı, yumruklar konuştu. Bir avukat başından yaralandı.

Ankara Barosu 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) ile Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar arasında laf atışması başladı. Atışmanın kısa süre sonra hararetlenmesiyle, yumruklar hava uçuştu, sandalyeler fırlatıldı. Arbede sonucu bir avukat başından yaralandı.

Ankara Barosu 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) ile Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar arasında kavga çıktı. Bir avukat başından yaralandı. Genel kurulda ÖÇAV üyesi kadın avukatlar, son zamanlarda artan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki amacıyla "Jin, Jîyan, Azadî" (Kadın Yaşam Özgürlük) ve "İstanbul sözleşmesi yaşatır" pankartı açtı. Avukatlar bu sırada "Jin, Jîyan, Azadî" , "Kadın Yaşam Özgürlük" , "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

Barosu Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu

SANDALYELER FIRLATILDI

Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'ndan olduğu belirtilen avukatlar buna "Baroda terörist istemiyoruz" sloganlarıyla karşılık verdi. ÖÇAV'lı avukatlar daha sonra "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Gerginliğin sonlandırılması için anonslar yapılsa da olay yatışmadı ve toplantıya 20 dakika ara verildi. Aranın ardından yeniden genel kurula devam edildi.

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
Kaynak: ANKA / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Kadına şiddet Politika 3-sayfa Kavga

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Yorumlar (10)

Sonby Erdm:

bu ülkede akıllı insan kalmadı, sağ sol mu kaldı arrık aç ve tok var

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Zafer Ozkan:

avukatların kavgayla adalet arayisi mücadelesi

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Taş:

Sağ sol değil yandaş veya muhalif var artık, herşey rant gelir yer tutma adam kayırma satma olmuş, gerisi boş iş, avukatlar yoksa mesleki ahlak ve saygı gereği bu işlerene neden girsin hır gür patara çatara?

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Mustafa Sari:

PKK sempatizanlarina pirim verilmemeli.

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Cengiz Aktaş:

Türk Dil Kurumu'na göre Mal; 1.bir kimsenin ya da bir tüzelkişiliğin sahibi bulunduğu taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümünün genel adı. 2. büyükbaş hayvan. "Çoban malı çayıra salmıştı"

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Volkan Cetin:

ülkenin Avukat ları budurmdayken sıradan vatandaşa fazla görmüyorum artık bunlar örnek değilmiydi

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Tolğa SARI:

Hukuk temsilcileri koruyucuları bile bu halde ülke şu an geri dönülemez halde yozlaştı ve ahlaksızlaştı. sebebi herkesin kendi adaletini sağlamak istemesi, devletin otorite eksikliği, cezaların caydırıcı olmaması, adaletin geç tecelli etmesi. bu yüzden herkes böyle şeyler yapmaya cesaret ediyor.

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Ibrahim Yarbey:

Bunlar guya okumus egitimli elit dedikleri insanlar öylemi?

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Yaşar Yılmaz:

Sırf Dünya Ülkeleri içinde eğitim seviyesini yükseltmek için, içleri boş eğitim veren her İle hatta ilçelere kurulan Üniversiteler sayesinde, Genel de Özel üniversite lerde tercih edilen bölüm olan hukuk bölümü, yurt dışındaki hukuk bölümlerinin de denk sayılması bu kadar basit. Yıllar içinde tecrübe ile savcı- hakim olmak artık gerek yok. Hukuku temsil edenlerin bile yıllar içinde eklenen fıkralar bendler sayesinde hukuktan korkmadiklari bu olayda gayret açık

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Vahdettin Bayram:

diploma cehaleti gidermiyormuş....

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