Barka Atık firması çalışanı: Aziz İhsan Aktaş’ın isteği ile 5 milyon lira çekerek, CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük’e teslim ettim

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında Barka Atık firmasında çalışan tutuksuz sanık Ömer Güngör "Aziz İhsan Aktaş'ın isteği ile 5 milyon lira çekerek, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük'e teslim ettim. Bana bir laptop çantası teslim edildi. Bunu Aktaş'a teslim etmem söylendi. Bana, bu paraların ticari ilişki alışverişi olduğu söylendi. Bu paraları belirtilen yerlere götürmem, rüşvete aracılık ettiğim anlamına gelmiyor" dedi.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 5'inci gününde devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısının tutuklanmasını talep ettiği iş insanı Muzaffer Beyaz savunma yaptı.

"Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, 4 daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi"

Hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapan tutuksuz sanık Beyaz, "Ben, Capa City AVM'de ki otopark iddiaları nedeniyle yargılanıyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 4 daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi. Geçen hafta benim tutuklanmam istenirken, Ekrem İmamoğlu ile helalleşmiştim. O an, insani bir cevap verdim. Helalleşmem yanlış anlaşıldı. Alacaklarım devam ediyor. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Şantiye şefliğim sırasında İmamoğlu İnşaattan SGK girişim olmamıştır"

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun hesabına 10 milyon lira yatırdığı iddia edilen tutuksuz sanık iş insanı Baran Gönül savunma yaptı. Sanık Gönül savunmasında, "Ben, İmamoğlu inşaatın Sarıyer Şantiyesinde şeflik yaptım. Şantiye şefliğim sırasında İmamoğlu İnşaattan SGK girişim olmamıştır. Söz konusu taşınmazları 14 yıllık birikimim ile satın aldım. Satın aldığım daireleri bir buçuk yıl içerisinde sattım. Bazılarını kiraya verdim. İmamoğlu İnşaattan satın aldığım aracın fiyatı 81 bin lira olarak geçiyor MASAK raporlarında. Bu da, birikimlerimi altın ve döviz olarak yaptığımın kanıtıdır. Bu paranın bir kısmını, inşaat işlerinden kazandığım para ile aldım. Mal varlıklarıma konulan tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık Ekrem İmamoğlu sanık Gönül'e, "Benim firmamla, gayri resmi bir ticaretiniz oldu mu? Benim eşim ve çocuklarım üzerinden dehşet iddialar dönüyor. Eşimin gayrimenkulünü satın almanız dışında benimle veya ailemle bir menfaat ilişkiniz oldu mu?" şeklinde sorular yöneltti.

Sanık Gönül ise cevaben, "Hayır olmamıştır. Tüm ticari faaliyetler resmi olarak faturalandırılmıştır. Ben Dilek hanımı ne tanırım, ne konuşurum. Ben, vekalet ile satın aldım daireleri. Benim de ihtiyaçlarım oldukça bazı daireleri sattım bunun dışında bir ilişkim olmadı" dedi.

"Aziz İhsan Aktaş'ın isteği ile 5 milyon lira çekek Sırrı Küçük'e teslim ettim"

Barka Atık firmasında çalışan tutuksuz sanık Ömer Güngör savunma yaptı. Sanık Güngör, "Aziz İhsan Aktaş'ın isteği ile 5 milyon lira çekerek, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük'e teslim ettim. Bana bir laptop çantası teslim edildi. Bunu Aktaş'a teslim etmem söylendi. Bana, bu paraların ticari ilişki alışverişi olduğu söylendi. Bu paraları belirtilen yerlere götürmem, rüşvete aracılık ettiğim anlamına gelmiyor. Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir firmasında müdür olarak çalışmadım. Ben, Aktaş'ın ticari ilişkisini bilemem. Ben, bu parayı teslim ederken, bir şey sorgulamadım. Bir gün, Sırrı Küçük'ün isteği ile Aziz İhsan Aktaş'a para götürdüm. Bunun bir ticari ilişkiden kaynaklandığını düşündüm" şeklinde konuştu.

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun babası tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunma yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı