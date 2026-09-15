Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 3 kişi yaralandı.

Kaza Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 06 MHE 13 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı