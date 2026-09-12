Haberler

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya’da hızla seyir halindeyken savrulan motosiklet bariyerlere çarptı.

Amasya'da hızla seyir halindeyken savrulan motosiklet bariyerlere çarptı. Yaralanan Irak uyruklu genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Irak uyruklu Anas Khell Hassan Al Rubaye'nin kullandığı 05 MA 0546 plakalı motosiklet, Ferhatarası mevkii çevre yolu kavşağında hızla seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet bariyerlere çarptı. Başındaki kaskı fırlayan genç sürücü ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün viraja girmesi sonrası savrularak bariyerlere çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken Dubai'ye yerleşiyor: Ülkemi çok seviyorum ama geleceği göremiyorum

Ünlü sunucu tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ediyor

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
AYM Başkanı Özkaya: Tayfun Kahraman kararında iki yönden ihlal tespit edildi

AYM Başkanından Gezi hükümlüsü Tayfun Kahraman açıklaması
AK Parti'den 12 Eylül mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız

AK Parti'den 12 Eylül mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız
Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı