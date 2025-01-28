Barış Pehlivan'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başlatılan bilirkişi soruşturmasının ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı gerekçesiyle Barış Pehlivan ve Halk Tv'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Barış Pehlivan yayına çıkmak için gittiği Halk TV binası önünde gözaltına alındı. Halk TV programcısı Sorel Dağıstanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Halk TV'ye polis ekipleri geldi ve çalışma arkadaşımız gazeteci Barış Pehlivan'ı gözaltına aldı. Vatan emniyete götürüldü" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Halk TV binası önüne gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Pehlivan'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Pehlivan'ın gözaltı kararının tebliğ edilmesi sonrası ekiplerle birlikte Vatan Emniyet'e götürülmek üzere yola çıktığı görüldü.