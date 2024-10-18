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Barış Boyun'un Eşi ve Daltonlar Çetesi Üyesi 157 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da düzenlenen 'KUYU-36' operasyonunda, silahlı suç örgütü lideri Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da aralarında bulunduğu 157 şüpheli yakalandı. 99 kişi tutuklandı, güvenlik kamera görüntüleri ise saldırılara dair detaylar sunuyor.

Aralarında silahlı suç örgütü liderliğini yaptığı öne sürülen ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un eşi Ece Boyun ve Daltonlar çetesinin bulunduğu 157 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 99 şüphelinin tutuklandığı suç örgütünün geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği olaylara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 2 ayrı organize suç örgütü üyesi şüpheliler tespit edilmişti. Tespit edilen şüphelilere yönelik 'KUYU-36' isimli operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon sonucu, aralarında silahlı suç örgütü liderliğini yaptığı öne sürülen ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un eşi Ece Boyun ve Daltonlar çetesinin bulunduğu 157 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 43'ü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 114 şüpheli nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Aralarında Ece Boyun'un da bulunduğu 99 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen olaylara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütünün karıştığı olaylara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 8 Ağustos 2024 tarihinde Sancaktepe'de bulunan bir iş yerine ve 3 Temmuz 2024 tarihinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yapılan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüntülerde Sancaktepe ve Ataşehir'deki iş yerlerine yapılan saldırılar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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