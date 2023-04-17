Barış Boyun liderliğindeki çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Barış Boyun liderliğindeki çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı çalışma başlatmış, daha önce işlediği suçlardan dolayı Kırmızı Bültenle aranan ve halihazırda İtalya'nın başkenti Roma'da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki silahlı grubun çok sayıda üyesi geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonu, " İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 131 şüpheli gözaltına alındı" ifadeleri ile duyurmuştu. Gözaltına alınıp emniyette sorguya alınan çete üyelerinin ifade işlemleri dün akşam sona erdi. Sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan zanlılar, önce sağlık kontrolüne, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, 'kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'silahlı yaralama', 'uyuşturucu ticareti', 'silah ticareti', 'mala zarar verme', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' ve 'tehdit' olmak üzere 103 eylem ve gayrimeşru faaliyetlere karıştığı ileri sürülen söz konusu gruba yönelik yapılan operasyonlarda ele geçen silah, mermi, uyuşturucu ve örgütsel materyallerin bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergileneceği duyuruldu. - İSTANBUL