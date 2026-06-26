Elazığ merkezli 4 ilde 'Barbaroslar' suç çetesine operasyon: 29 şüpheli yakalandı

Elazığ merkezli 4 ilde polis ekipleri tarafından 'Barbaroslar' suç çetesine yapılan operasyonlarda 29 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu, silah ve motosiklet ele geçirildi.

Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube ekipleri tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak (TCK 220/3)' soruşturma dosyaları kapsamında, Daltonlar suç örgütünün nüfuzunu kullanan Barbaroslar suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda yağma, silahlı tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet, suça azmettirme, suçu üstlenme, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işleyen ve örgütün gücünden faydalanarak nüfuz oluşturmaya çalıştıkları, haksız kazanç sağlama noktasında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, iş yeri sahiplerini yurtdışı numaralardan arayarak tehdit ettikleri, iş yeri sahiplerine ceza kestikleri ve silahlı eylem yaptıkları tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Edirne'de ekipler tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, örgüt adına suç işleyen ve halen cezaevinde tutuklu bulunan şahıslar ile birlikte toplam 29 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 58 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 bin 726 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 5 bin 418 adet ecstasy hap, 132.42 gram sentetik kannabinoid, 27 gram esrar maddesi, ve motosikletli iş yeri kurşunlama olaylarında kullandıkları değerlendirilen motosiklet ve kar maskesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında TCK 220/3 ve bağlantılı diğer suçlar ile ilgili olarak adli tahkikata başlanırken, şahısların ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı