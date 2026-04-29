Barajda sörfleri alabora olan 2 kişi kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki barajda sörfleri alabora olup adacığa sığınan 2 kişi ekiplerin botlu müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Yamula Barajı'nda sörf yapan G.K. ve H.İ.O.'nun sörfleri, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Sudan çıkmayı başaran ve adacığa sığınan G.K. ve H.İ.O. durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, sağlık, itfaiye ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Botla bölgeye ulaşan ekipler şahısları mahsur kaldıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. - KAYSERİ

