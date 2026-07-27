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Cesur Vatandaş, Oksijen Tüpü Olmadan Dalarak Arabayı Sudan Kurtardı

Cesur Vatandaş, Oksijen Tüpü Olmadan Dalarak Arabayı Sudan Kurtardı Haber Videosunu İzle
Cesur Vatandaş, Oksijen Tüpü Olmadan Dalarak Arabayı Sudan Kurtardı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde Babasultan Barajı'na uçan bir otomobil, oksijen tüpü kullanmadan 5 metre derinliğe dalan Alpaslan Y. isimli vatandaşın cesur müdahalesiyle halata bağlanarak iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Olay anı amatör kameraya yansıdı, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Barajı'na uçan otomobil, vatandaşın cesareti sayesinde sudan çıkarıldı. Oksijen tüpü kullanmadan yaklaşık 5 metre derinliğe dalan bir kişi, aracı halata bağlayarak iş makinesiyle sudan çıkarılmasını sağladı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü ve kazanın nasıl meydana geldiği belirlenemeyen bir otomobil baraj sularına uçtu.

Kurtarma çalışmaları sırasında Alpaslan Y. İsimli vatandaş, oksijen tüpü kullanmadan yaklaşık 5 metre derinliğindeki suya dalarak otomobili halata bağladı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla araç sudan çıkarıldı. Vatandaşın cesur müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılanırken, o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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