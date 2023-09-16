Baraja düşen 14 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde arkadaşıyla oyun oynarken baraja düşen 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Çatalçam köyünde 14 yaşındaki Ömer Bektaş arkadaşıyla baraj kenarına oynamaya gitti. Bir süre sonra Bektaş dengesini kaybedip baraja düştü. Arkadaşı onu kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca yardım istemek için köye geldi. Köylüler hemen durumu ekiplere haber verdi. Baraja gelen dalgıçlar, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cesedini gören ailesinin feryadı ise yürek yaktı. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA