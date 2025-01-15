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Baraj Tünelinde Vagon Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında vagon devrilmesi sonucu 39 yaşındaki işçi Ramazan Gedik hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baraj tünelinde vagon altında kalan işçi hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında vagonda meydana gelen arızayı tamir ettiği sırada üzerine vagon devrilen işçi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hadim ilçesindeki Afşar Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barajdaki suyu Bağbaşı Barajı'na aktarmak için yapılan Hadimi Tüneli'ndeki vagonda henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızaya müdahale eden işçilerden 39 yaşındaki Ramazan Gedik, devrilen vagonun altında kaldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ramazan Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Gedik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Baraj Tünelinde Vagon Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİME ÖZAĞIR BİLGİLİ - 3.Sayfa
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