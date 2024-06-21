Serinlemek için girdiği baraj gölü sonu oldu! 18 yaşındaki genç, kardeşini kurtarmak isterken can verdi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde baraj gölünde boğulan 18 yaşındaki Ömer Faruk Tarhan'ın, 16 yaşındaki kardeşi Fatih Mehmet Tarhan'ı kurtarmak isterken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SERİNLEMEK İÇİN BARAJ GÖLÜNE GİRDİLER

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Tarhan ile kardeşi Fatih Mehmet Tarhan, serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra iki kardeşin suda çırpındığını gören çevredekiler, yardıma koştu.

KARDEŞ SUDAN ÇIKARILDI AĞABEYE ULAŞILAMADI

Fatih Mehmet Tarhan'ı sudan çıkaran çevredekiler, Ömer Faruk Tarhan'a ise ulaşamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve Jandarma Kurtarma (JAK) ekipleri yönlendirildi.

CANSIZ BEDENİ 5 SAATİN SONUNDA BULUNDU

Ekiplerin su altındaki 5 saatlik arama çalışmasıyla Ömer Faruk Tarhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Fatih Mehmet Tarhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ömer Faruk'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

SUDA ÇIRPINAN KARDEŞİNİN YARDIMINA KOŞUNCA CAN VERDİ

Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ömer Faruk Tarhan'ın yüzdükten sonra kıyıya çıktığı, kardeşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce yardıma koştuğu, ancak kendisinin de suda çırpınmaya başladığı ardından da kaybolduğu belirtildi.