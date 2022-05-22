Baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu - Haberler

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Baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesi baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesi baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu.

Olay, Akkocalı Mahallesi Berdan Barajı gölünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, göl kenarında bahçesi bulunan Ahmet Erdoğan (60) çalıştığı sıra balık ağına takılıp göle düştü. Erdoğan yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağdan kurtulamadı. Erdoğan'ın cesedi göle piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından görüldü. Olay yerine ekipler Ahmet Erdoğan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus, Mersin, Çiftçi, Baraj, 3. Sayfa, Haberler

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