19 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 yaşındaki genç, evinde hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Karalar köyünde meydana geldi. B.Y'nin (19) banyoya girdikten bir süre sonra odasında hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde B.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.Y'nin cenazesi, Karalar köyünde bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı