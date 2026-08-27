Haberler

19 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

19 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karalar köyünde 19 yaşındaki B.Y., banyodan çıktıktan sonra odasında hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi bugün kılınan namazın ardından toprağa verilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 yaşındaki genç, evinde hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Karalar köyünde meydana geldi. B.Y'nin (19) banyoya girdikten bir süre sonra odasında hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde B.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.Y'nin cenazesi, Karalar köyünde bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı! İşte tüm eşleşmeler
Bakırköy'de 'yol verme' tartışmasında kadın, taksiye saldırdı

Biri önünü kesti, diğeri taksiye saldırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler