Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu

Türkiye'nin özel bankalarından birinde üst düzey yönetici olan Bülent S., akrabasının 9 yaşındaki kız çocuğu D.A.'ya zincirleme cinsel istismardan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAĞDUR ÇOCUĞUN ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Korkunç olayın mağduru D.A., ifadesinde sanığın kendisini birçok kez yalnız yakaladığını, kapalı kapılar ardında fiziksel temaslarda bulunduğunu ve tehditkâr sözlerle korkuttuğunu anlattı. Küçük kız, ifadesinde "Banyoda ışığı kapattı, sonra açtı. Üzerime geldi. Ben çok korktum ama kimseye anlatamadım." dedi.

"ZİNCİRLEME SUÇ" DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Sabah'ta yer alan habere göre sanığın aynı davranışları tekrarladığı, istismarın süreklilik taşıdığı ve çocuğun fiziksel sınırlarını sistematik biçimde ihlal ettiği gerekçeli kararda net bir şekilde ifade edildi. Mahkeme, olayların sadece bir kereye mahsus olmadığını, çocuğun beyanlarından ve tanıklıklardan yola çıkarak "zincirleme suç" değerlendirmesi yaptı.

"SANA BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM AMA KİMSEYE SÖYLEME"

D.A.'nın yaşadığı olaylar annesi T.E. tarafından terapi süreciyle öğrenildi. Küçük kız, "Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme." diyerek annesine yaklaşınca zincirleme istismarın perde arkasında neler yaşandığı ortaya çıktı. Psikolog raporu, çocuğun anlatımlarının manipülasyondan uzak olduğunu, olayların duygusal etkisini içtenlikle taşıdığını belirtti.

Mahkeme kararında, D.A.'nın ifadelerinin yaşına uygun biçimde, mantıklı bir akış içinde ve çelişkisiz olduğu vurgulandı. Gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı:

"ÇOCUĞUN ANLATIMI EZBER DEĞİL, GERÇEK"

"Mağdurun beyanları olay sıralaması, detay ve duygusal aktarım açısından gerçeğe uygundur. Ezberletilmiş ya da yönlendirilmiş izlenimi yoktur. Sanığın savunması ise çelişkili ve ikna edici olmaktan uzaktır."

SANIK İÇİN 10 YIL HAPİS

Yapılan yargılama sonunda mahkeme tarafından toplamda 10 yıl hapis cezası alan sanık için herhangi bir indirim veya erteleme uygulanmadı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

YÖNETİCİ KOLTUĞUNDAN SANIK SANDALYESİNE

Bülent S.'nin, yargılama süresince bankadaki görevini sürdürüp sürdürmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.