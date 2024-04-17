Banka Çalışanı 5 Milyon TL'yi Zimmetine Geçirdi, 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Eskişehir'de çalıştığı özel bir bankanın müşterilerine ait 5 milyon 331 bin lirayı hesabına geçirdiği gerekçesiyle yargılanan kadın çalışan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi.

Eskişehir'de özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Ayşe Pelin Ü., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından zimmetine para aktardığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Pelin Ü., 'Zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile tutuklu sanığın banka hesaplarında yapılan incelemede, 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği ve izinsiz şekilde müşterilerin hesaplarında toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma sürecinde Ayşe Pelin Ü.'nün, kendi hesaplarına aktardığı 5 milyon 331 bin 852 lirayı da çalıştığı bankaya geri ödediği öğrenildi.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 12 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ayşe Pelin Ü. hakkında son karar verildi. Mahkeme heyeti, Ayşe Pelin Ü.'nün tekrar tutuklanmasına karar vererek, 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. - ESKİŞEHİR