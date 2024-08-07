Bangladeş'te Mucibur Rahman'ın heykelleri yıkılıyor

Bangladeş'te halk, kurucu lider Mucibur Rahman'ın heykellerini yıkmaya devam ediyor.

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifası ve ülkeden ayrılmasıyla sonuçlanan protestoların ardından kaçak başbakanın babası, ülkenin kurucu lideri olan Mucibur Rahman'ın heykelleri hedef alınıyor. Öfkeli kalabalık heykelleri bir bir yıkıyor. Son 3 günde onlarca heykel yıkıldı. - DAKKA