Bangladeş'te Mucibur Rahman'ın heykelleri yıkılıyor
Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifası ve ülkeden ayrılmasıyla sonuçlanan protestoların ardından Mucibur Rahman'ın heykelleri hedef alınıyor. Öfkeli kalabalık heykelleri bir bir yıkıyor.
Bangladeş'te halk, kurucu lider Mucibur Rahman'ın heykellerini yıkmaya devam ediyor.
Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifası ve ülkeden ayrılmasıyla sonuçlanan protestoların ardından kaçak başbakanın babası, ülkenin kurucu lideri olan Mucibur Rahman'ın heykelleri hedef alınıyor. Öfkeli kalabalık heykelleri bir bir yıkıyor. Son 3 günde onlarca heykel yıkıldı. - DAKKA