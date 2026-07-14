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Tayland'daki gece kulübü yangında can kaybı 30'a yükseldi

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Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir gece kulübünde Pazar gecesi çıkan yangında ölenlerin sayısı 30'a çıktı. Yangının klima kısa devresinden kaynaklandığı, kapıların kilitli olması ve yanıcı malzeme kullanımının faciayı büyüttüğü belirtildi.

Taynland'ın başkenti Bangkok'taki gece kulübünde Pazar gecesi meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Tayland'da Pazar gecesi meydana gelen yangında can kaybı artıyor. Başkent Bangkok'taki bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yetkililer, 27 cenazenin kimliklerinin belirlendiğini, yaralı sayısının 70'i aştığını ve bunlardan 24'ünün durumunun kritik olduğunu aktardı.

İlk incelemelere göre; yangın, bir klimada meydana gelen kısa devre nedeniyle çıktı. Kısa devrenin ardından gece kulübünde elektrikler tamamen kesildi. İlk müdahale ekipleri, hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının gece kulübünün arka kısmındaki tuvaletlerde buldu. Mağdurların buradan kaçmaya çalıştıkları ancak çıkış yolu bulamadıkları değerlendiriliyor.

Yangından kurtulanlar, kapıların kilitli olduğunu ve acil çıkışları gösteren yönlendirme işaretlerinin bulunmadığını ifade etti.

Polis Genel Müdürü Kittiratt Phanphet, dekorasyonda yanıcı malzemelerin kullanılmasının sahne yakınında başlayan yangının hızla yayılmasını kolaylaştırmış olabileceğini açıkladı. Phanphet, "Bu durum, gerekli özenin gösterilmediğine ve müşterilerin güvenliğinin hiçe sayıldığına işaret ediyor" dedi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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