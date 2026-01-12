Bandırma'da ev yangını: 6 kişi tahliye edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binada çıkan yangında üst katta mahsur kalan 6 kişi ekiplerce tahliye edildi. Yangında yaralanan olmazken, evde ağır maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ayyıldız Mahallesi 4048 Sokak'taki bir binanın dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların kısa sürede binayı sarması üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine Bandırma Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, üst katta mahsur kalan 6 kişiyi binadan tahliye etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanma yaşanmazken, dairede ağır maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR