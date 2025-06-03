Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalarda 1 kilo 216 gram esrar, 35 kök Hint keneviri, 10 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli S.A. ve O.E. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR