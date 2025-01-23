Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 102 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 102 gram metamfetamin ve 6,08 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 102 gram metamfetamin ve 6,08 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan K.C. ve İ.B. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BALIKESİR