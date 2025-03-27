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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Sayıda Ekipman Ele Geçirildi

Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Sayıda Ekipman Ele Geçirildi
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Bandırma'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 821 gram esrar ve uyuşturucu imalatında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Bandırma'da gerçekleştirilen operasyonda 821 gram esrar maddesi, 22 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 2 adet zamanlayıcı, 1 adet pH ölçer, 4 adet LED panel ve iklimlendirme cihazı, 1 adet vantilatör ve ısıtıcı, çeşitli bitki yetiştirme sıvıları ve 1 adet ısı ve nemölçer ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 2313 Sayılı Kanun'a (SKM) muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamalarıyla tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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