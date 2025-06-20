Bandırma'da Trafik Kazasında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, Sürücü Kefaletle Serbest

Bandırma'da Trafik Kazasında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, Sürücü Kefaletle Serbest
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü, adli süreçte kefaletle serbest bırakıldı. Olayın detayları ve sürücünün teslim olmasıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan ve yaşlı kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında, sürücünün adli sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sürücü kefaletle serbest bırakıldı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden gelen 34 KRM 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya'ya (83) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yeni edinilen bilgilere göre, sürücü K.O. (27) yaklaşık 15 dakika sonra Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede kefaletle serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

Marmaris'teki çıplak danslar sonrası asker olaya dahil oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.