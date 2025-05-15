Bandırma'da Trafik Kazası: 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bandırma'da Trafik Kazası: 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 83 yaşındaki Hayrettin Torun'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Torun, hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Birsen Torun'un durumu ise stabilize. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan 83 yaşındaki Hayrettin Torun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bandırma Hamit Kaplan Caddesi üzerindeki Çamlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hayrettin Torun (83) ve eşi Birsen Torun'a, Özgür Koç (49) idaresindeki 06 BRD 137 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan çift yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin Torun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti. Torun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Eşi Birsen Torun'un ise vücudunda kırıklar bulunduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Özgür Koç (49) polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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