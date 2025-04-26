Bandırma'da trafiğe kapalı alanlarda motosiklet sorunu büyüyor

Bandırma'da motosiklet trafiği her geçen gün artarken, özellikle Cumhuriyet Meydanı ve trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanımındaki yükseliş, yayaların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının artması ve şehir merkezinde otopark sorunu ile birlikte daha da yoğunlaşan motosiklet kullanımı, merkez çarşı içinde yürüyen vatandaşlar için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Cumhuriyet Meydanı, Sevgi Yolu ve Şehit Süleyman Bey Caddesi gibi alanlarda motosikletlerin yayalarla iç içe hareket etmesi, hem güvenliği tehdit ediyor hem de kamusal alanların düzenini bozuyor. Bu kapsamda Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Yunus timleri, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetimlerini artırdı.

Emniyet güçleri, söz konusu bölgelerde kuralları ihlal eden sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uyguluyor. Güncel uygulamaya göre, Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1c maddesi gereğince 993 TL idari para cezası kesiliyor.

Yetkililer, hem yayaların güvenliği hem de şehir düzeni açısından kurallara uyulması gerektiğini vurgularken, denetimlerin önümüzdeki günlerde de sıklaştırılacağı ifade edildi. - BALIKESİR