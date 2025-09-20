Bandırma'da TIR Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan tırın refüje girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma istikametinden Gönen yönüne giden 10 AOG 488 plakalı tır, kontrolden çıkarak yan refüje girdi. Kazada tırın dorsesi yolun tamamen kapanmasına yol açtı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaklaşık 40 dakika boyunca kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İlk etapta ağır tonajlı kamyonların yardımıyla dorsenin yol kenarına çekilmesiyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR