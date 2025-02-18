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Bandırma'da Silahlı Saldırı: Murat Kamallı Hayatını Kaybetti

Bandırma'da Silahlı Saldırı: Murat Kamallı Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde başından vurulan 44 yaşındaki Murat Kamallı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından iki kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silahla başından vurularak ağır yaralanan 44 yaşındaki Murat Kamallı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kayacık Mahallesi Kayacık Camii arkasında bulunan 14019 Sokak'taki boş bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu tespit etti.

Ağır yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kamallı, burada yoğun bakım servisine alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen, yaralı şahıs bir gün sonra hayatını kaybetti. Kamallı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 100. yıl yeni camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Bandırma şehir mezarlığına defnedilecek.

Olayın ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda, olay sırasında Murat Kamallı ile birlikte oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayın sebebini ve şüphelilerin olayla bağlantısını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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