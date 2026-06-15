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Bandırma-Susurluk karayolu'nda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bandırma-Susurluk karayolu'nda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bandırma-Susurluk Karayolu Yeşilçomlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 T 2151 plakalı araç ile 16 HJ 184 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan S.K., K.I., M.F. ve F.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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