Haberler

Bandırma’da otluk arazi ve çöp yangını söndürüldü

Bandırma’da otluk arazi ve çöp yangını söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otluk arazi ve çöp alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve ilçe hizmetleri ekiplerinin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk arazi ve çöp alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve ilçe hizmetleri ekiplerinin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yenimahalle Ayyıldız Mahallesi'nde otluk arazi ve çöp alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 4 araç ve 12 personel sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirledi.

Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünden 3 arazözü ile 1 ilçe hizmetleri su ikmal aracı da destek verdi. Ekiplerin ortak çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın 'gölge filosuna' ait petrol tankerine operasyon

NATO ülkesinden İstanbul'a doğru ilerleyen tankere operasyon
Katy Perry ile Justin Trudeau'dan dudak dudağa aşk pozu

Eski başbakan ve ünlü şarkıcı kimseyi umursamadı
Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın

Tam 17 sene sonra gelen zafer! Rakibi adeta parçaladılar
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor

Tehlike arttı, TSK harekete geçti! Askeri hazırlıklar güncelleniyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı