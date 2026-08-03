Bandırma’da otluk arazi ve çöp yangını söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk arazi ve çöp alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve ilçe hizmetleri ekiplerinin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yenimahalle Ayyıldız Mahallesi'nde otluk arazi ve çöp alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 4 araç ve 12 personel sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirledi.

Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünden 3 arazözü ile 1 ilçe hizmetleri su ikmal aracı da destek verdi. Ekiplerin ortak çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı