Bandırma'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Bandırma'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Aksakal Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Aksakal Mahallesi mevkiinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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