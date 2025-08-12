Bandırma'da NATO Dolum Tesisi Yakınında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bandırma'da NATO Dolum Tesisi Yakınında Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde NATO Dolum Tesisi'ne yakın bir bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde NATO Dolum Tesisi'ne yakın bir bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, Levent Mahallesi yolunda, NATO Dolum Tesisi'ne yakın bir bölgede çıkan yangının tesise ve çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e tarihi müjde

Arda Güler'e tarihi müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.