Bandırma'da NATO Dolum Tesisi Yakınında Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde NATO Dolum Tesisi'ne yakın bir bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, Levent Mahallesi yolunda, NATO Dolum Tesisi'ne yakın bir bölgede çıkan yangının tesise ve çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR