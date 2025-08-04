Bandırma'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Kadın Ağır Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına, seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın hareketsiz kalırken, motosiklet sürücüsü de kazada yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, durumu ağır olan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, hem kadını hem de motosiklet sürücüsünü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR