Bandırma'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Bandırma'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Korozman Kavşağı'nda meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten yaralı olarak kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, kazaların sıkça yaşandığı Korozman Kavşağı'nda meydana geldi. 10 ASG 889 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan erkek sürücü, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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