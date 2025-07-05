Bandırma'da Çıkan Ot ve Çöp Yangınları Söndürüldü

Bandırma'da Çıkan Ot ve Çöp Yangınları Söndürüldü
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde farklı adreslerde çıkan ot ve çöp yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde farklı adreslerde çıkan ot ve çöp yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde çeşitli noktalarda meydana gelen yangınlara Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Başlangıç aşamasında kontrol altına alınan yangınlar, çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olaylarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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