Balıkesir'de araç yangını büyümeden söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir araçta çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 16 JRB plakalı araçtan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, alevlere büyümeden müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın, başlangıç aşamasında kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

