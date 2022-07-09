Bandırma Bursa Yolunda trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Bandırma Bursa Yolunda trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bandırma Bursa Yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 PR 068 plakalı kamyonet sürücüsü Ümit A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Araçta sıkışan sürücü Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücüyü olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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