Balya'da İneğe Çarpan Otomobilde Büyük Hasar

Balya'da İneğe Çarpan Otomobilde Büyük Hasar
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Balıkesir'in Balya ilçesinde yola aniden çıkan ineğe çarpan otomobil ağır hasar aldı. Olay sonrası hayvanın durumu hakkında bilgi alınamadı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde meydana gelen ilginç trafik kazasında aniden yola çıkan ineğe otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobilin ön kısmında büyük hasar oluştu.

Olay bu sabah saatlerinde Balya'nın Göktepe kırsalın meydana geldi. Balya'da Göktepe istikametine seyir halinde 10 ASS 470 plakalı otomobilin önüne aniden yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, ineğin son durumu hakkında net bilgi alınamadı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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