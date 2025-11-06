Haberler

Balkondan Düşen İngilizce Öğretmeni Ebru Koçak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaman'da 5'inci katın balkon penceresinden düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ebru Koçak, cenaze namazının ardından defnedildi. Olay, dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu meydana geldi.

Karaman'da 5'inci katın balkon penceresinden düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Ebru Koçak (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Ebru Koçak için öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Koçak'ın ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmen meslektaşları ile öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazının ardından Ebru Koçak'ın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'taki 6 katlı Emiş Hatun Apartmanı'nın 5'inci katında yaşanmıştı. Annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Ebru Koçak, hava almak için çıktığı balkon penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düşmüş, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
