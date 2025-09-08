Haberler

Balkondan Düşen Bebek Hayatını Kaybetti

Balkondan Düşen Bebek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir buçuk yaşındaki yabancı uyruklu bebek, 5 metre yüksekten balkondan düşerek yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir buçuk yaşındaki yabancı uyruklu bebek, 5 metre yükseklikteki balkondan düşüp yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek, Antalya'da sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 18.30 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi Zeytin Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonunda oynayan bir buçuk yaşındaki yabancı uyruklu F.E.C. isimli bebek, henüz bilinmeyen bir şekilde 5 metre yükseklikteki balkondan düşerek yaralandı. Bebeğin düştüğünü fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.E.C., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kontrolden geçirilen talihsiz bebeğin hem kafatasında kırık olduğu hem de beyin kanması geçirdiği belirlenerek, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz bebek, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Manifest Grubuna açılan soruşturmaya Hadise'den tepki

'Teşhircilik' soruşturması başlatılan konsere Hadise'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar merakla bekliyordu! Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var

Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.