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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2. katında bulunan evin balkonunda oynayan 4 yaşındaki H.K., bir süre sonra balkon duvarına tırmandı. Küçük çocuk, dengesini kaybetmesi sonucu balkonun bulunduğu kattan aşağıdaki boşluğa düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi, kısa sürede olay yerine gelerek yardımına koştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Ömer K., sedyede ambulanstan indirilen çocuğuna, "Buradayım" diyerek moral vermeye çalıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı