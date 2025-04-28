Balkondan Çöp Konteynerine Düşen Bebek Ağır Yaralandı

Nevşehir'de 2'nci kattaki evinin balkonundan çöp konteynerine düşen bebek ağır yaralandı. Bebeğin düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kapucubaşı Mahallesi Eski Sanayi Meydanı'nda 2'nci kattaki evin balkonunda oynarken bir anda dengesini kaybeden 2 yaşındaki yabancı uyruklu bebek çöp konteynerinin içerisine düştü. Dakikalar sonra annesi çocuğunu çöp konteynerinden çıkartırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR