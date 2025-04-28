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Balkondan Çöp Konteynerine Düşen Bebek Ağır Yaralandı

Balkondan Çöp Konteynerine Düşen Bebek Ağır Yaralandı
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Nevşehir'de 2. kattaki evinin balkonundan çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Nevşehir'de 2'nci kattaki evinin balkonundan çöp konteynerine düşen bebek ağır yaralandı. Bebeğin düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kapucubaşı Mahallesi Eski Sanayi Meydanı'nda 2'nci kattaki evin balkonunda oynarken bir anda dengesini kaybeden 2 yaşındaki yabancı uyruklu bebek çöp konteynerinin içerisine düştü. Dakikalar sonra annesi çocuğunu çöp konteynerinden çıkartırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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