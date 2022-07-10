Son dakika haberi! Balıkesir'de yangın paniği Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de yangın paniği Balıkesir Altıeylül Bahçelievler mahallesindeki bir aparmanda yangın çıktı. Balıkesir'de yangın paniği BALIKESİR- Balıkesir Altıeylül Bahçelievler mahallesindeki bir aparmanda yangın çıktı. Balıkesir Altıeylül Bahçelievler mahallesinde gece saat 02.40 da apartmanda yangın çıktı. ilk müdahaleyi ev sahipleri apartmandan buldukları yangın tüpleri ile yaparken olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri intikal etti. Kontrol altına hızlıca alınan yangının çıkma nedeninin buz dolabı prizi olduğu tahmin ediliyor. Yangında can kaybı yaşanmadı. ı. İhlas Haber Ajansı / Muhammed Batuhan Köse - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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