Balıkesir ve Bursa Sınırında Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Balıkesir ve Bursa Sınırında Yangınlar Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesi ile Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Adaköy sınırında çıkan yangınlara itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Yangınlar kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi ile Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Adaköy sınır hattında çıkan yangınlara ekipler tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Göbel Mahallesi ve Adaköy sınırlarında iki ayrı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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