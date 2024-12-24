Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin...
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ifade etti.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ifade etti. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa