Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan otobüs terminalinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Susurluk Otobüs Terminali içerisinde seyir halinde bulunan 10 HF 027 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından otobüs şoförü M.G., muavin Y.C.D. ve yolcu Y.C. olmak üzere toplam 3 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı